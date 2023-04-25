В Волгодонске поймали рыбака с незаконным уловом и запрещенными сетями

Мужчина успел добыть около 40 штук тарани и карася. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области с незаконным уловом поймали безработного 32-летнего жителя станицы Красноярской. Теперь нарушителю грозит тюрьма, рассказали в транспортной полиции.

Рыбака задержали в рамках операции «Путина 2023» в порту Волгодонска. Во время обыска в лодке нашли 20-метровую лесковую сеть, а также около 40 штук тарани и карася.

- Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. Установлено, что подозреваемого ранее уже привлекали к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Добавим, на этот раз в отношении мужчины завели дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Рыбак может получить до 2 лет лишения свободы.

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