В Ростове приставы спасли истекающего кровью мужчину

До приезда скорой помощи судебные приставы останавливали кровь и не давали раненому потерять сознание. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Ростове два судебных пристава не дали погибнуть раненому мужчине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

Во время обхода здания суда в Советском районе Ростова младший судебный пристав по обеспечению порядка деятельности судов Андрей Хочкиян увидел неподалеку окровавленного мужчину, ему явно нужна была медицинская помощь. Сержант внутренней службы сразу же доложил старшему смены — старшему лейтенанту Алексею Казакевичу о случившемся.

Старшие смены на объекте вызвали бригаду скорой помощи и полицию. А до приезда медиков приставы не оставили раненого. До прибытия скорой помощи они останавливали кровотечение и делали все, чтобы не дать человеку потерять сознание.

Когда приехали медики, они отметили, что судебные приставы действовали грамотно, и благодаря оказанной своевременно помощи пострадавший был спасен и избежал тяжких последствий для здоровья.

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