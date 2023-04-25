В Ростове-на-Дону бывший военнослужащий получил 14 лет колонии за госизмену

Подозреваемого осудили и лишили воинского звания «ефрейтор» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне бывший ефрейтор Илья Трачук получил 14 лет колонии строгого режима. Эту информацию сегодня, 25 апреля, подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- В соответствии с приговором подозреваемый признан виновным. Ему назначили наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с лишением воинского звания «ефрейтор», - прокомментировали в инстанции.

Известно, что слушания по уголовному делу провели в закрытом режиме.

Добавим, ранее гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону дважды привлекал военнослужащего Илью Трачука к ответственности за дисциплинарные нарушения.

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