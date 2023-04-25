Суд подтвердил картельный сговор компаний из Ростовской области на 1,9 млрд рублей

Эти закупки обошлись государству в 1,9 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский арбитражный суд встал на сторону донских антимонопольщиков, наложивших штраф на две дорожные компании за картельный сговор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре 2022 года ФАС России вынесло решение о нарушении антимонопольного законодательства этими компаниями, которые договорились не снижать цену в 53 закупочных процедурах на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию автодорог в Ростовской области и Республике Калмыкия.

Эти закупки, включая выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», обошлись государству в 1,9 млрд рублей. Общая сумма наложенных штрафов за картельный сговор составила более 228 млн рублей.

Арбитражный суд подтвердил законность вынесенного антимонопольным ведомством решения и штрафа.

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