Константина Доморовского назначили главой администрации Аксайского района

До назначения чиновник был первым заместителем главы районной администрации. Фото: сайт администрации Аксайского района

В Ростовской области на пост главы администрации Аксайского района назначили Константина Доморовского. Кандидатуру нового управленца утвердили сегодня, 25 апреля, на внеочередном заседании местного собрания депутатов.

- Константин Сергеевич обладает большим опытом руководящей работы. На протяжении 9 лет он трудился в должности первого заместителя главы районной администрации, до этого возглавлял администрацию Грушевского сельского поселения Аксайского района, - сообщают местные власти.

Известно, что Константин Доморовский более 20 лет служил в Вооруженных силах России, имеет звание полковника. Чиновник отмечен медалями «За отличие в воинской службе», «За воинскую доблесть», знаками отличия «Почетный радист Российской Федерации», «За заслуги», «За службу на Кавказе».

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