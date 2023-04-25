В Ростове-на-Дону около двух тысяч горожан выступили против вырубки Кумженской рощи

Компенсационная высадка предусматривается на пустыре в Мясниковском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове около двух тысяч граждан собрали подписи против вырубки Кумженской рощи. Об этом в ходе 18-го заседания гордумы VII созыва сообщила депутат Наталья Оськина. Она отметила, что строительство Западной хорды лишает ростовчан одного гектара городских лесов.

- Для Ростова — это критично. Компенсационная высадка предусматривается на пустыре в Мясниковском районе, – добавила Наталья Оськина.

Депутат также отметила, что против вырубки лесов выступили 120 пользователей на сайте Госуслуг на портале "Активный ростовчанин" и 67 участников публичных слушаний. Отметим, что все подписи Наталья Оськина передала в городскую думу Ростова.

По словам главы города Зинаиды Неярохиной, все обращения горожан будут подробно рассмотрены.

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