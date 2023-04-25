«Своих воинов не бросим, сколько бы времени ни прошло»: в Ростовской области нашли останки 60 красноармейцев

Лишь несколько старожил помнили, где были захоронены бойцы, защищавшие село. Фото: "Миус-Фронт"

У поисковиков Ростовской области новая большая находка. Из-под земли в селе Новый Маныч Сальского района были извлечены останки 60 воинов-красноармейцев, оборонявших Манычские рубежи летом 1942 года. При них не было обнаружено никаких жетонов и документов, так что опознать бойцов нельзя.

О поисках и о том, что будет с найденными останками дальше, читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказал руководитель Ростовской общественной поисковой организации «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

ПОРОСЛО ТРАВОЙ

Еще давно местные жители показали историкам место стихийного братского захоронения, которое местные жители сделали после освобождения их села.

- Тогда после боя всех погибших положили в одну яму и прикопали. И, увы, так это все и осталось. Даже не было отмечено братской могилой. Просто оставалось заросшим и, к сожалению, забытым местом, - говорит Андрей Кудряков. - О нем помнили и рассказали несколько пожилых людей, которые тогда еще детьми были.

Сообщили краеведу Дмитрию Санину, тот позвал казачий сводный поисковый отряд «Поиск» Егорлыкского района, помогла и сельская администрация — Екатериновского поселения. К работе приступили опытные поисковики.

- Это те люди, которые были задействованы в проекте «Без срока давности» в «карьере смерти» в Сальске (в ямах на территории кирпичного завода фашисты расстреливали не только военнопленных, но чаще мирных жителей, в том числе женщин и детей — прим. ред.), - продолжает Андрей Юрьевич. - Когда работаешь с жертвами геноцида — каждая мелочь важна, также работали и здесь: старались не пропустить ничего, никакого факта и элемента, который мог бы дать информацию.

ВСЕ ОНИ ДЛЯ НАС ГЕРОИ

Работать нужно было в темпе — прогноз не радовал, но успели справиться до затянувшихся в регионе дождей. Из земли выкопали и бережно достали останки 60 красноармейцев. К сожалению, личность ни одного из них выяснить не удалось. При них не было обнаружено никаких жетонов и документов, но о принадлежности к Красной Армии говорят предметы обмундирования и экипировки.

- Скорее всего, местные жители, которые их хоронили, собрали документы и медальоны и передали в военкомат еще тогда, во время войны, чтобы родственники узнали о гибели своих бойцов, - рассуждает руководитель поисковой организации. - Но сейчас, увы не было никаких предметов, которые позволили бы идентифицировать найденных.

Уверены поисковики в одном — все, что они извлекли из земли, принадлежит защитникам, освобождавшим маленькое село от фашистов. Уже 3 мая останки воинов будут торжественно захоронены в братской могиле на мемориале павшим в Великой Отечественной войне в селе Новый Маныч. Спустя 80 лет после того, как бойцы пали, защищая эту землю.

- Это наши традиции. Сколько бы времени ни прошло, мы своих воинов не бросаем. Мы о них помним: погибли они сейчас или десятки лет назад — все они для нас герои, - говорит Андрей Кудряков. - Человек, который погиб за нашу землю и народ, получил навсегда уважение от нас. И все то немногое, что мы можем дать погибшему солдату — это память.

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