С 1 мая в Ростовской области восстановят льготный проезд в электричках

Некоторые категории граждан смогут бесплатно путешествовать по региону Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области с 1 мая в электричках вернут льготный проезд. Об этом сообщили 25 апреля в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Бесплатно ездить по области на электричках смогут ветераны труда донского региона и приравненные к ним категории граждан. Также льготу получат жители, которые проработали не менее полугода в тылу во время Великой Отечественной войны. Кроме того, на бесплатный проезд могут рассчитывать те, кого наградили орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны, реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Для получения льготного проездного нужно предоставить проездную карту и документ, который подтверждает право на льготу.

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(Подробности)