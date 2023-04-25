В Ростове на содержание Северного городского кладбища выделят около 9 млн рублей

Также на плечи исполнителя ложится чистота тротуаров и проезжей части. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на содержание и обслуживание Северного городского кладбища (СГК) потратят почти 9 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте государственных закупок 24 апреля.

От подрядчика требуется расчищать площади от мелколесья и кустарников, убирать мусор, в том числе старые венки и цветы, которые посетители будут оставлять в специальном месте. Также на плечи исполнителя ложится чистота тротуаров и проезжей части.

Осенью к обязанностям прибавится уборка опавшей листвы, а зимой - снега. При необходимости подрядчик должен использовать противогололедные материалы на территории кладбища.

Контракт рассчитан на четыре месяца: с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. Услуга обойдется в 8,9 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Ростова-на-Дону.

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