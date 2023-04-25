В Таганроге свалку возле полигона ТБО включат в проект по рекультивации

От мусора необходимо очистить 27,2 гектаров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Таганроге свалку возле полигона ТБО губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил включить в проект по рекультивации. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

В администрации Таганрога отметили, что при ликвидации свалки выявили еще один несанкционированный мусорный очаг. От отходов необходимо очистить 27,2 гектара, их объем составляет порядка трех млн кубометров.

По словам Василия Голубева, необходимо не только скорректировать проект, но и обратиться за дополнительными финансовыми средствами, чтобы привести в порядок всю территорию.

- Туда свозили мусор, когда полигон был закрыт. Образовалось большое количество твердых бытовых отходов. Мы рассматриваем проблему как единое целое и будем параллельно отрабатывать не только вопрос финансовой поддержки проекта, но и изменения сроков, – добавил губернатор области.

Отметим, что изначально планировалось завершить рекультивацию в 2024 году, однако из-за еще одной свалки сроки увеличатся.

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