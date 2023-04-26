У главы администрации Ростова-на-Дону появится заместитель по вопросам ГО и ЧС

Участники заседания предложили убрать из структуры администрации города должность замглавы по экономики. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону у главы администрации города появится заместитель по вопросам ГО и ЧС. Об этом сообщили в ходе 18-го заседания городской думы 25 апреля.

Так, участники заседания предложили убрать из структуры администрации города должность замглавы по экономики и внести заместителя главы администрации Ростова по вопросам ГО и ЧС. Причиной такого решения стал экономический рост в донской столице, развитие торговых отношений и связей.

Специалист на новой должности будет нести ответственность за мобилизационный отдел, заниматься вопросами общественного порядка, организовывать работу с правоохранителями, следить за деятельностью комитетов по охране окружающей среды и межнациональным вопросам и казачеством. Пока неизвестно, кто займет новую должность.

Выполнять обязанности, касающиеся экономической части, будет первый заместитель главы мэрии.

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