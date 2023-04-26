В Ростовской области участников ОПГ задержали за незаконные махинации на 1 млрд рублей

Шесть человек задержаны, один под стражей, остальные - под домашним арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали участников ОПГ, подозреваемых в незаконных банковских операциях на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом утром 26 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

- Оперативники провели более 20 обысков в жилых и офисных помещениях. В итоге обнаружили и изъяты компьютерную технику, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», а также печати порядка 15 фиктивных организаций, - рассказали в УФСБ.

По данным следствия, подозреваемые занимались безналичными переводами на счета заказчиков, желавших уменьшить официальную прибыль и сохранить при этом анонимность. За денежные махинации участники банды брали с клиентов комиссию в 8-15 %.

Сейчас шесть человек задержаны в уголовно-процессуальном порядке, одного из них отправили под стражу, остальных - под домашний арест.

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