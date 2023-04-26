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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 6:51

В Таганроге в ДТП на перекрестке пострадала 26-летняя пассажирка иномарки

На месте происшествия уже побывали правоохранители
Ангелина СКИБА
На дороге столкнулись Daewoo Matiz и Nissan

На дороге столкнулись Daewoo Matiz и Nissan

Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге в ДТП на Александровской пострадала 26-летняя пассажирка иномарки. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, авария произошла 25 апреля, около 22:30. Предварительно, 21-летняя водитель Daewoo Matiz на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю Nissan под управлением мужчины 57 лет.

- Травмы в итоге получила пассажирка Nissan. Девушку после происшествия увезли в больницу, - прокомментировали в УГИБДД.

Донским водителям напоминают: за рулем нужно быть предельно внимательными и осторожными. Следует строго соблюдать правила дорожного движения, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути и совершать резкие маневры.

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