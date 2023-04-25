В Новочеркасске девушка за рулем Mazda CX-7 влетела в опору ЛЭП и снесла забор

Авария произошла в Новочеркасске на улице Тополиной. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Новочеркасске на улице Тополиной в аварии пострадала 25-летняя водитель иномарки Mazda CX-7. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что дорожное происшествие зафиксировали вчера, 24 апреля. Предварительно, владелица кроссовера, двигаясь от Войсковой к Сарматской, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП и металлический забор частного дома.

Напомним, на днях похожее происшествие случилось на М-4 «Дон». В опору ЛЭП на трассе врезалась Kia Rio, пострадал пассажир.

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Предварительную информацию по происшествию озвучили в УГИБДД (подробности)