В Новочеркасске пассажирский автобус наехал на женщину, стоявшую на дороге

Несчастный случай произошел на проспекте Платовском. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Новочеркасске, на проспекте Платовском, пассажирский автобус наехал на женщину, которая стояла на дороге. После этого пострадавшая с травмами попала в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Предварительно, вчера вечером 65-летний водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь задним ходом, наехал на пешехода, женщину 54 лет. Она стояла позади общественного транспорта на проезжей части, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее на М-4 «Дон» водитель Kia Rio не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. В этой аварии пострадал пассажир.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: за рулем нужно быть особенно внимательными и осторожными. Следует придерживаться правил дорожного движения, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы.

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