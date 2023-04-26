Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 апреля 2023 7:38

В Новочеркасске молодого человека поймали на краже данных 13 абонентов сотовой связи

Теперь подозреваемому грозит уголовное наказание
Ангелина СКИБА
Предположительно, задержанный продал охраняемые данные другому человеку

Предположительно, задержанный продал охраняемые данные другому человеку

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новочеркасске будут судить молодого человека, который украл и продал охраняемые данные о 13 абонентах одного из операторов связи. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

- Подозреваемый - специалист офиса продаж сотовой связи. Дело завели по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), - сообщили в надзорном ведомстве.

Задержанному грозят, как минимум, штраф до 500 тысяч рублей или принудительные работы. Максимальное наказание составляет до 5 лет лишения свободы.

Добавим, уголовное дело в отношении подельника, с которым договаривался молодой человек, выделили в отдельное производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге в ДТП на перекрестке пострадала 26-летняя пассажирка иномарки

На месте происшествия уже побывали правоохранители (подробности)