В Новочеркасске молодого человека поймали на краже данных 13 абонентов сотовой связи

Предположительно, задержанный продал охраняемые данные другому человеку Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новочеркасске будут судить молодого человека, который украл и продал охраняемые данные о 13 абонентах одного из операторов связи. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

- Подозреваемый - специалист офиса продаж сотовой связи. Дело завели по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), - сообщили в надзорном ведомстве.

Задержанному грозят, как минимум, штраф до 500 тысяч рублей или принудительные работы. Максимальное наказание составляет до 5 лет лишения свободы.

Добавим, уголовное дело в отношении подельника, с которым договаривался молодой человек, выделили в отдельное производство.

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