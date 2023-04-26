В Новочеркасске молодого человека поймали на краже данных 13 абонентов сотовой связи

Предположительно, задержанный продал охраняемые данные другому человеку
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Новочеркасске будут судить молодого человека, который украл и продал охраняемые данные о 13 абонентах одного из операторов связи. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
- Подозреваемый - специалист офиса продаж сотовой связи. Дело завели по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), - сообщили в надзорном ведомстве.
Задержанному грозят, как минимум, штраф до 500 тысяч рублей или принудительные работы. Максимальное наказание составляет до 5 лет лишения свободы.
Добавим, уголовное дело в отношении подельника, с которым договаривался молодой человек, выделили в отдельное производство.
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