К сентябрю 2023 года в Таганроге планируют запустить завод по выпуску сельхозтехники

Все работы на объекте ведутся в соответствии с дорожной картой. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области на площадке таганрогского «ТагАЗа» к сентябрю 2023 года планируют запустить новый завод по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники, сообщают власти региона.

Сначала на объекте должны ввести в эксплуатацию линию окраски, потом запустят полный цикл производства: от входа металла до выпуска готовых машин.

- Задача первого этапа - запустить работу в сентябре 2023 года. Второй этап должны завершить до конца года. Заключительный этап планируют на 2024 год. В итоге на заводе будут трудиться 1,5 тысячи человек. Значительная часть того, что будет производиться, станет импортозамещением, - отметил Василий Голубев.

В 2025 году завод должен выйти на полную мощность и выпускать 5 тысяч единиц техники ежегодно на общую сумму примерно в 3 млрд рублей.

Все работы сейчас ведутся в соответствии с дорожной картой. К этому моменту остеклили два корпуса, отремонтировали кровлю и выкрасили внутренние конструкции корпусов. Начали подключение инженерной инфраструктуры и внутрицехового освещения. Закупили основное оборудование.

По данным инвестора, из запланированных 1,5 млрд рублей в цеха вложили уже 800 млн рублей.

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