В Ростовской области водителя грузовика зажало в салоне после столкновения с большегрузом

Столкнулись грузовики Isuzu и Mercedes. Фото: ГКУ РО «РО ПСС»

В Ростовской области на М-4 «Дон» из зажатого грузовика вытащили пострадавшего водителя. Мужчину сразу же передали сотрудникам скорой помощи, рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

- 25 апреля произошла авария с участием грузовиков Isuzu и Mercedes. Спасатели, прибывшие на место происшествия, деблокировали водителя из салона одного из автомобилей. Пришлось применить гидравлический инструмент, - сообщили в ГКУ РО «РО ПСС».

Донским водителям рекомендуют строго соблюдать правила безопасности. Нужно всегда быть очень внимательными за рулем и следить за скоростью. В любой экстренной ситуации следует звонить на номер «112».

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