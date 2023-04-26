Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым

Президент России Владимир Путин. Фото: сайт kremlin.ru

Сегодня, 26 апреля, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Глава донского региона в рамках видео-конференц-связи отчитался об итогах за 2022 год, а также попросил поддержки в решении ряда важных задач. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

Василий Голубев рассказал, что ситуация остается стабильной. Важнейшими задачами для властей все это время оставались обеспечение безопасности, поддержка мобилизованных и военнослужащих, а также взаимодействие с Минобороны России.

- В целом для решения разных вопросов в соответствии с Вашим указом мы перечислили на те или иные цели примерно 3,5 млрд рублей. Работа продолжается, - сообщил донской губернатор.

Владимир Путин поблагодарил главу региона и всех жителей Дона за активную помощь соседним территориям.

- На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка в связи с теми событиями, которые происходят на соседних территориях. Хочу поблагодарить за то, что вы делаете для людей, которые у вас находятся временно, а кто-то, может быть, и захочет остаться. Сегодня, безусловно, нужно оказать помощь и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей. Прошу не снижать внимание к чрезвычайно важным вопросам, - сказал Президент России Владимир Путин.

После этого Василий Голубев проинформировал президента о развитии Ростовской области, отдельно остановившись на рекордах в сфере АПК. Высокие достижения аграриев в ходе встречи решили отметить государственными наградами.

Владимир Путин отметил, что регион развивается хорошими темпами, но обратил внимание и на вопросы, требующие дополнительного внимания.

- У вас на 10 тысяч жителей врачей меньше, чем во многих других субъектах России. Может быть, напрямую это не связано с некоторыми так называемыми социальными заболеваниями, но на них тоже нужно обратить особое внимание. Это все решаемые задачи, - подчеркнул Владимир Путин.

В завершении беседы губернатор Василий Голубев попросил финансовой помощи для модернизации БСМП Таганрога, реконструкции магистрального водовода шахтерских территорий, строительства рыбоходного канала около Кочетовского гидроузла, а также создания кампуса в ДГТУ. По всем озвученным пунктам Владимир Путин дал соответствующие поручения.

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