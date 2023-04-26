Губернатор Ростовской области попросил президента поддержать реконструкцию БСМП Таганрога

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил президента России Владимира Путина о финансировании ряда проектов. В частности, дополнительные средства сейчас необходимы для проведения масштабной модернизации БСМП Таганрога.

- По всем заявленным пунктам обращения Владимир Путин дал соответствующие поручения, - говорится на сайте донского правительства.

Напомним, ранее сообщалось о разработке проекта нового корпуса таганрогской БСМП. На территории больницы собираются возвести круглосуточный стационар на 811 мест, а также инфекционное и скоропомощное отделения. Сейчас мощностей действующего здания не всегда хватает для лечения местных жителей и людей, приезжающих из соседних районов региона.

Добавим, в ходе видео-конференц-связи глава государства указал Василию Голубеву на ситуацию с медицинскими кадрами.

- Смотрите, у вас на 10 тысяч жителей врачей меньше, чем во многих других субъектах России. Может быть, напрямую это не связано с некоторыми так называемыми социальными заболеваниями, но на них тоже нужно обратить особое внимание, нужно сконцентрироваться на преодолении тех сложностей, которые в этом смысле существуют. Это все решаемые задачи, - подчеркнул президент России Владимир Путин.

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