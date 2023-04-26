Программа мероприятий 1 мая 2023 года в Ростове-на-Дону: куда сходить всей семьей на Первомай

Куда можно сходить всей семьей в Первомай в Ростове. Фото: Александр КОЦ

Программа мероприятий 1 мая 2023 года в Ростове-на-Дону не включает привычной демонстрации. Но и без нее жителей донской столицы и гостей города ждет насыщенный событиями день. Подробную программу мероприятий от администрации города опубликовал в своем телеграм-аккаунте глава Алексей Логвиненко.

В честь Дня Весны и Труда в Ростове-на-Дону пройдет целый ряд тематических мероприятий.

Все начнется на Театральной площади. День стартует со спортивного праздника, которому даст старт 98-я Первомайская эстафета.

Всех желающих приглашают посетить площадки по разным видам спорта. И конечно в этот день можно будет приобщиться к нормативам комплекса ГТО, силовому экстриму, современному пятиборью, компьютерному и танцевальному спорту, роуп-скиппингу, мас-рестлингу, тайскому боксу и другим спортивным дисциплинам.

Также первомайскую программу подготовили и учреждения культуры. В парке «Левобережном» ростовчан ждут на мастер-классах, открытых уроках от гимнастического центра, на концертах. В этот день к тому же отметят пятилетие парка.

В парк 1 мая можно заглянуть на эко-зарядку и фестиваль поэзии, в парк им. М. Горького — на ярмарку, мастер-класс по роллер-трюкам и вечерний показ звезд в обсерватории.

Парк культуры и отдыха им. Октября приглашает на турнир по мини-футболу, творческие площадки и выставки мастеров прикладного искусства. Ну а в детский парк им. Вити Черевичкина обязательно стоит зайти, чтобы увидеть традиционную выставку цветов «Весенний сад».

Не останутся в стороне и городские библиотеки — организуют флешмобы, конкурс рисунков и викторины.

Подробное расписание будет размещено на сайте администрации Ростова.

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