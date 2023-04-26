Эксперты подсчитали доходность от жилья с учетом и без учета аренды Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Ростовская область оказалась аутсайдером среди регионов России по доходности вложений в недвижимость за последние 5 лет. К такому выводу по итогам исследования пришли аналитики «РИА Рейтинг».

Донской регион занял 82 место, то есть почти последнюю строку в списке. Среднегодовая доходность инвестиций с учетом аренды оказалась на уровне 2,3 %, без учета сдачи в аренду составила минус 1,3 %.

Добавим, самый высокий доход за пятилетку получили жители Краснодарского края. Недвижимость на Кубани с учетом аренды за указанный период могла принести почти 20 % в год. На второй и третьей строчках - Республика Алтай (18,2 %) и Республика Адыгея (15,9 %) соответственно.

Самый низкий показатель по стране - немногим более 1 % - зафиксировали в Оренбургской области.

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