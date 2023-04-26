В Волгодонске водитель сбил 8-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП

Происшествие случилось на улице Академика Королева. Фото: "ЛизаАлерт"

В Волгодонске неизвестный водитель сбил 8-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 24 апреля около 8:20.

По предварительной информации, неустановленный водитель за рулем автомобиля двигался по улице Академика Королева. В этот момент на пешеходный переход выехал 8-летний велосипедист. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка. После чего, скрылся с места ДТП.

- В результате наезда мальчик получил травмы, и был доставлен в травматологическое отделение, ему назначено амбулаторное лечение. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, – сообщили в ведомстве.

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