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НовостиОбщество26 апреля 2023 19:18

В Майкопе мужчина напал с заточкой на 13-летнюю девочку

Разбойник решил разжиться карманными деньгами ребенка
Лейла МИРИШОВА
Горожанина отправили под стражу.

Горожанина отправили под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе мужчина напал с заточкой на школьницу. Происшествие случилось 15 апреля, сообщает "КП-Кубань".

В тот день 13-летняя девочка возвращалась из школы домой. В какой-то момент сзади подошел мужчина. Он закрыл ей рот рукой и приставил к горлу что-то острое. Неизвестный потребовал у подростка деньги, но наличных у девочки не оказалось. Она сказала, что денег нет, и злоумышленник отпустил ее.

Придя домой, перепуганный ребенок рассказал о случившемся родным. Взрослые тут же написали заявление в полицию. Подозреваемого отследили по камерам видеонаблюдения и вскоре задержали. Им оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за подобное преступление. Злоумышленник вышел из мест лишения свободы полгода назад. Горожанина отправили под стражу.

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