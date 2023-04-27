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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 5:40

Под Ростовом в ДТП погиб 48-летний мотоциклист

Водитель двухколесного на высокой скорости врезался в иномарку
Лейла МИРИШОВА
От полученных травм водитель двухколесного скончался на месте

От полученных травм водитель двухколесного скончался на месте

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Ростовом в аварии погиб 48-летний мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 26 апреля около 18:10.

По предварительной информации, 48-летний водитель мотоцикла «Сузуки» двигался по автодороге «Южный подъезд к аэропорту Платов». В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости врезался в движущийся «Рено Симбол», под управлением 30-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Мужчина передвигался на мотоцикле в мотошлеме и в экипировке, – отметили в ведомстве.

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