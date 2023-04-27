Жители Ростова-на-Дону признались, что мечтают о пенсии в 45 тысяч рублей

Финансовые притязания среди мужчин оказались выше, чем у женщин Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Ростова-на-Дону мечтают о пенсии около 45,7 тысячи рублей в месяц. Об этом по итогам опроса рассказали аналитики портала SuperJob.

- В апреле 2023 года средний размер желаемой пенсии составляет 45,7 тысячи рублей. В ноябре 2022 года озвучивалась сумма в 44,5 тысячи рублей. В 2021 году показатель равнялся 43,4 тысячи рублей, а в 2020 и 2019 - 39,5 и 39,4 тысячи рублей, - говорится в опубликованном исследовании.

Отмечается, что финансовые притязания среди мужчин оказались выше, чем у женщин. При этом, более взрослые респонденты в качестве достойной пенсии выбирали наиболее высокие суммы.

Добавим, лидером относительно пенсионных ожиданий остается Москва, там мечтают о перечислениях в 51,3 тысячи рублей.

На втором месте - Санкт-Петербург (48,7 тысячи рублей), на третьем - Тюмень (47,7 тысячи рублей). Самые скромные запросы у жителей Ярославля (42 тысячи рублей) и Ижевска (42,2 тысячи рублей).

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