Рано утром на одной из улиц Новочеркасска выгорела легковушка Opel

На месте происшествия задействовали 9 человек и 2 единицы техники
Фото: Иван МАКЕЕВ
Рано утром 27 апреля на одной из улиц Новочеркасска выгорела легковушка. Фото с места происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы. Судя по снимкам, огонь вспыхнул под капотом, у машины расплавились передние фары.
Случившееся уже прокомментировали в управлении МЧС России по Ростовской области.
- Вызов поступил в 4:10. На улице Машиностроителей, 7 А горел автомобиль Opel. Локализовали пожар в 4:16, все потушили в 4:18, - рассказали в ведомстве.
Известно, что в тушении участвовали 9 человек, использовалось 2 единицы техники. Причину возгорания еще устанавливают.
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