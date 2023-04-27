Рано утром на одной из улиц Новочеркасска выгорела легковушка Opel

На месте происшествия задействовали 9 человек и 2 единицы техники Фото: Иван МАКЕЕВ

Рано утром 27 апреля на одной из улиц Новочеркасска выгорела легковушка. Фото с места происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы. Судя по снимкам, огонь вспыхнул под капотом, у машины расплавились передние фары.

Случившееся уже прокомментировали в управлении МЧС России по Ростовской области.

- Вызов поступил в 4:10. На улице Машиностроителей, 7 А горел автомобиль Opel. Локализовали пожар в 4:16, все потушили в 4:18, - рассказали в ведомстве.

Известно, что в тушении участвовали 9 человек, использовалось 2 единицы техники. Причину возгорания еще устанавливают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области водителя грузовика зажало в салоне после столкновения с большегрузом

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» (подробности)