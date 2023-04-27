Медики РостГМУ в Ростове поставили на поток операции пациентам с минно-взрывными травмами

Одной из пациенток поставили новый бионический протез. Фото: сайт правительства Ростовской области

11 операций пациентам, пострадавшим от минно-взрывных травм, провели с июня 2022 года в клинике РостГМУ Ростова-на-Дону. Процедуры по реампутации и протезированию поставили на поток, рассказал заведующий травматологическим отделением медучреждения Алексей Елфимов.

- Подобные травмы осложняются тем, что современные мины дают серьезные микроциркуляторные повреждения, которые невозможно увидеть глазом. Раны бывают очень сильно загрязнены, - отметил Алексей Елфимов.

Жителям из присоединившихся территорий, независимо от наличия российского паспорта, помощь в РостГМУ оказывают бесплатно. Например, матери двоих детей Анастасии Дзюба, потерявшей ногу до колена из-за снаряда, поставили новый бионический протез.

- Хорошо, что жива осталась. Могла еще и правой руки лишиться. Когда обратилась за протезом, оказалось, что культя подготовлена неправильно. Теперь смогу ходить без костылей, - рассказала Анастасия Дзюба.

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