В Таганроге двум новым улицам собираются присвоить имена известных людей

Пожелания таганрожцев учтут в комитете по архитектуре и градостроительству города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области две новых улицы Таганрога собираются назвать в честь известных людей. Всего жителям города на выбор предложили четыре варианта, сообщают местные власти.

Улицы могут носить имена Василия Куцепина, Анатолия Паршина, Николая Вавилова и Геннадия Левченко. Поддержать любую из этих версий можно по телефону или электронной почте комитета по архитектуре и градостроительству.

Добавим, названия подбирают для двух проектируемых улиц. Территория одной составляет 1963 кв. метра, вторая должна занимать площадь в 2699 кв. метров.

АЛЛО!

Телефон и почта комитета по архитектуре и градостроительству Таганрога: 312-823, kaig@tagancity.ru

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