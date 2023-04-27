Ростовская область с начала СВО выделила более 80 млн рублей на поддержку военных

Власти закупили для военных автомобили УАЗ. Фото: сайт правительства Ростовской области

Власти Ростовской области передали в зону специальной операции 13 автомобилей, шесть дизельных генераторов и 25 антенных установок. На закупленное имущество из бюджета было направлено 20 млн рублей, сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

- Фактически все жители области вовлечены в работу по содействию Вооруженным Силам. Только из бюджета региона было выделено более 80 млн рублей на закупку техники, оборудования, обмундирования, в том числе 20 млн рублей - на имущество, которое передали Минобороны России сегодня, - рассказал Вадим Артемов.

На автомобилях «УАЗ Патриот» будут перевозить боеприпасы. На этот транспорт также могут установить комплексы противотанкового и противострелкового вооружения. Машины «УАЗ Санитарный» планируют использовать для помощи на поле боя или при перевозке раненых.

Отметим, антенные установки, которые передали бойцам, были произведены на предприятиях Ростовской области. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что донское производство «почти мгновенно отозвалось на нужды СВО».

Добавим, власти сейчас также оказывает адресную помощь семьям военных и участникам СВО. В настоящее время действуют 25 различных форм социальной поддержки, и эта работа продолжается.

Параллельно бойцам помогают организации и жители Дона. В частности, в Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития уже перечислили более 900 млн рублей.

- За счет средств фонда было закуплено снаряжение и оборудование на несколько сотен миллионов рублей. В основном речь идет об имуществе, которое не входит в стандартный набор, предоставляемый по нормам Минобороны, - отметил Вадим Артемов.

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