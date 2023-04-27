В Ростове начали ремонт улицы Большой Садовой

Власти принесли извинения за неудобства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти донской столицы предупредили горожан о начале ремонта главной улицы города — Большой Садовой, а также принесли извинения за неудобства.

Новый асфальт уложат на участке между проспектами Театральным и Ворошиловским.

Сейчас работы ведутся на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Театрального. Там, по данным сервиса Яндекс.Карты, из-за этого образовались пробки. А также парализовало движение по Нахичеванскому переулку.

При выборе маршрута движения по городу необходимо учитывать, что в районе дорожных работ могут быть заторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области дорогу к новому пункту пропуска с ДНР отремонтируют до конца мая

Сейчас пункт пропуска, который находится в хуторе Шрамко, между Весело-Вознесенкой, имеет шесть полос контроля, из которых четыре - для легковушек и два - для пустых грузовиков (подробности)