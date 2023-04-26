В Ростовской области дорогу к новому пункту пропуска с ДНР отремонтируют до конца мая

Только за минувшие сутки через пункт проехали около 230 транспортных средств. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В донском регионе дорогу к новому пункту пропуска с ДНР отремонтируют до конца мая 2023 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов. На все работы выделили около 10 млн рублей.

Сейчас пункт пропуска, который находится в хуторе Шрамко между Весело-Вознесенкой имеет шесть полос контроля, из которых четыре для легковушек и два для пустых грузовиков. Только за минувшие сутки через пункт проехали около 230 транспортных средств. В скором времени поток автомобилей увеличится, что позволит разгрузить другой пункт пропуска в Неклиновском районе.

По словам Дмитрия Беликова, реконструировать дороги планируется ко всем десяти имеющимся в регионе пунктам пропуска. На это необходимо около 2,5 млрд рублей. Работы планируется завершить до конца текущего года.

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