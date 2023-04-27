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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 14:29

В Ростовской области «ГАЗ» опрокинулся после столкновения с большегрузом

Место происшествия уже осмотрели автоинспекторы
Ангелина СКИБА
Авария произошла в Каменском районе. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Авария произошла в Каменском районе. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области автомобиль «ГАЗ» врезался в большегруз и опрокинулся. Это произошло сегодня, 27 апреля, на М-4 «Дон» в Каменском районе, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла около 13:15. Предварительно, водитель «ГАЗа» не справился с управлением и врезался в стоящий «КамАЗ» с прицепом «СЗАП». После этого «ГАЗ» опрокинулся.

Известно, что в ДТП из людей никто не пострадал, только машины получили механические повреждения.

Донских водителей просят быть предельно осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения. Нельзя отвлекаться в пути и выполнять резкие маневры.

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