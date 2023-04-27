Более 120 тысяч жителей Ростовской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства

Каждый житель Дона сможет повлиять на развитие своего города, села или поселка Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За две недели более 120 тысяч жителей Ростовской области проголосовали за дизайн-проекты территорий, которые планируют обновить в 2024 году. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- У жителей Дона есть уникальная возможность повлиять на развитие своего города, села или поселка. Благодаря онлайн-голосованию каждый может сделать выбор, какой объект, на его взгляд, должен быть благоустроен, - пояснил Игорь Сорокин.

Больше всего внимания люди уже уделили объектам в Семикаракорском, Кагальницком, Неклиновском, Аксайском районах, а также в Ростове-на-Дону и Таганроге.

Напомним, отбор площадок для благоустройства продлится до 31 мая. Территории приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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