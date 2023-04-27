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НовостиОбщество27 апреля 2023 15:20

Более 120 тысяч жителей Ростовской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства

Отбор площадок, которые могут обновить в 2024 году, продлится до 31 мая
Ангелина СКИБА
Каждый житель Дона сможет повлиять на развитие своего города, села или поселка

Каждый житель Дона сможет повлиять на развитие своего города, села или поселка

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За две недели более 120 тысяч жителей Ростовской области проголосовали за дизайн-проекты территорий, которые планируют обновить в 2024 году. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- У жителей Дона есть уникальная возможность повлиять на развитие своего города, села или поселка. Благодаря онлайн-голосованию каждый может сделать выбор, какой объект, на его взгляд, должен быть благоустроен, - пояснил Игорь Сорокин.

Больше всего внимания люди уже уделили объектам в Семикаракорском, Кагальницком, Неклиновском, Аксайском районах, а также в Ростове-на-Дону и Таганроге.

Напомним, отбор площадок для благоустройства продлится до 31 мая. Территории приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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