В Ростове будут судить хозяйку магазина, которая торговала «паленкой»

Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Фото: следком по Ростовской области.

В Ростове будут судить 62-летнюю женщину, которая в своем магазине торговала разбавленным спиртом.

По данным следкома, в феврале текущего года индивидуальный предприниматель нелегально купила партию разбавленного спирта. Его она потом продавала в своем магазине. Во время обыска у нее изъяли более ста бутылок с «горячительным».

Как оказалось, в спирте содержался опасный для жизни метанол. Из-за этого пить его нельзя.

Во время допроса женщина свою вину признала полностью. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

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