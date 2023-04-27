Терапевт рассказал ростовчанам, чем опасны кошачьи "царапки" для человека

Если вы получили царапину от вашего питомца, обработайте ее как можно быстрее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Терапевт рассказал, чем опасны кошачьи царапины. Об этом медик Павел Раменский поделился с порталом NEWS.ru. По словам специалиста, такие травмы могут угрожать инфицированием бактериями, которые содержатся на когтях четвероногих. Медик подчеркнул, что сильное воспаление может перерасти в заражение крови.

Так, бактерии могут вызвать сильное воспаление, а в некоторых случаях даже привести к сепсису. Если вы получили царапину, обработайте ее как можно быстрее.

— Не оставляйте травму без внимания, даже если на первый взгляд она кажется незначительной. Важно помнить, что бактерии, вызывающие инфекцию, могут проникнуть в организм через малейшее повреждение, — обратил внимание эксперт.

Медик также отметил, что все царапины от вашего пушистого питомца необходимо промыть под проточной водой, чтобы удалить бактерии с поверхности кожи, а затем обработать перекисью водорода или йодом. Если рана сильно воспалилась, появилась сильная боль или же началась гнойничковая инфекция, следует обратиться к врачу.

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