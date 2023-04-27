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НовостиОбщество27 апреля 2023 16:30

Терапевт рассказал ростовчанам, чем опасны кошачьи "царапки" для человека

Медик предупредил, что царапины от кошек могут вызвать бактериальную инфекцию или сепсис
Лейла МИРИШОВА
Если вы получили царапину от вашего питомца, обработайте ее как можно быстрее.

Если вы получили царапину от вашего питомца, обработайте ее как можно быстрее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Терапевт рассказал, чем опасны кошачьи царапины. Об этом медик Павел Раменский поделился с порталом NEWS.ru. По словам специалиста, такие травмы могут угрожать инфицированием бактериями, которые содержатся на когтях четвероногих. Медик подчеркнул, что сильное воспаление может перерасти в заражение крови.

Так, бактерии могут вызвать сильное воспаление, а в некоторых случаях даже привести к сепсису. Если вы получили царапину, обработайте ее как можно быстрее.

— Не оставляйте травму без внимания, даже если на первый взгляд она кажется незначительной. Важно помнить, что бактерии, вызывающие инфекцию, могут проникнуть в организм через малейшее повреждение, — обратил внимание эксперт.

Медик также отметил, что все царапины от вашего пушистого питомца необходимо промыть под проточной водой, чтобы удалить бактерии с поверхности кожи, а затем обработать перекисью водорода или йодом. Если рана сильно воспалилась, появилась сильная боль или же началась гнойничковая инфекция, следует обратиться к врачу.

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