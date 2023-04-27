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НовостиОбщество27 апреля 2023 14:53

В Ростове-на-Дону откроют третий светомузыкальный пешеходный фонтан

Полюбоваться на него можно будет в парке на Западном
Ангелина СКИБА
Завершить работы должны во втором квартале 2023 года. Фото: Екатерина ПОПОВА

Завершить работы должны во втором квартале 2023 года. Фото: Екатерина ПОПОВА

В Ростове-на-Дону появится еще один светомузыкальный пешеходный фонтан. Его откроют на Западном, в парке «Сказка». Об этом сегодня, 27 апреля, в Telegram сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

- Установка оборудования уже началась. Завершить работы планируем во втором квартале 2023 года, - написал Алексей Логвиненко.

К слову, такие же фонтаны в донской столице уже работают в парках «Левобережном» и имени города Плевен.

Добавим, ранее городские власти представили культурную программу на 1 мая. Этот праздник жители донской столицы встретят по-спортивному.

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