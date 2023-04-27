В Ростове прошли экологические акции в новом парке вдоль реки Темерник

Участники мероприятий высадили 20 крымских сосен, 25 кустов можжевельника и пять ив. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону прошли экологические акции в новом парке вдоль реки Темерник. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области. Экологические акции прошли 27 апреля накануне открытия весенне-летнего паркового сезона в городе. Отметим, что акции приурочены к запуску проектов: «Непрерывный экологический парк вдоль реки Темерник «Первая миля» и «Вело-пешеходный мостовой переход через реку Темерник».

- Сегодня в рамках весенних дней древонасаждения рядом с новым вело-пешеходным мостовым переходом через реку Темерник были высажены 20 крымских сосен, 25 кустов можжевельника и пять ив, - поделилась директор экологического фонда Елена Толмачева.

В целом на всей территории «первой мили» с 2020 по 2023 годы было высажено около полутора тысяч кустарников и более 800 деревьев. Помимо древонасаждения стартовал проект по зарыблению водных ресурсов рыбами-мелиораторами. Так, в Темерник выпустили около трех тысяч мальков белого амура.

- Это первая, но не последняя такая акция. Планируем проводить подобные мероприятия и для других водоемов и надеемся на поддержку наших партнеров, – поделился первый замгубернатора Виктор Гончаров.

Отметим, что этой осенью такая же акция пройдет в Каменском районе на реке Глубокая. В прошлом году в рамках нацпроекта «Экология» там было расчищено семь участков реки общей протяженностью 33 км.

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