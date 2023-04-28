Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 7:33

На выходных в Новочеркасске ожидается прохладная и пасмурная погода

Синоптики прогнозируют осадки в ночные и утренние часы
Ангелина СКИБА
В субботу ночью и утром обещают +12, днем - до +20 градусов

В субботу ночью и утром обещают +12, днем - до +20 градусов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области на выходных, 29 и 30 апреля, жителей Новочеркасска ожидает прохладная и дождливая погода. Такой прогноз опубликовали на сайте «Гисметео» (Gismeteo).

В субботу ночью и утром обещают +12 градусов, днем и вечером воздух должен прогреться до +17-20 градусов. Скорость ветра составит около 6-7 м/с.

В воскресенье ночью и утром должно быть +12-13 градусов, днем - до +17. Вечером температура снова понизится до +13 градусов. Ветер ожидается со скоростью около 8-10 м/с.

Отметим, возможность небольших осадков сохранится в течение двух суток. Пройти они могут по ночам и в утренние часы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9 мая Парады Победы проведут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске

Эту информацию подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев (подробности)