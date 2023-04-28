Власти Таганрога не смогут изменить решение перевозчика о повышении тарифа в автобусах

Плата за проезд по регулируемому тарифу останется прежней
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области власти Таганрога не поддерживают повышение тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель главы администрации города - начальник управления транспорта Василий Остряков.
- Плату на 5 рублей повысят на маршрутах № 56, 77, 6, 13 и 50. Это направления с нерегулируемым тарифом. Повышение тарифа мы не поддерживаем, ни администрация, ни глава города. Считаем его преждевременным. Тем не менее, перевозчик по закону имеет право такое решение принять, - прокомментировал Василий Остряков.
Добавим, плата за проезд по регулируемому тарифу останется прежней.
Кроме того, с 1 мая люди, имеющие право на льготы, смогут пользоваться ими также на маршрутах с нерегулируемым тарифом, говорится в группе VK администрации Таганрога.
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