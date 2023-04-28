Заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по ГО и ЧС назначили Алексея Потешкина

Алексей Потешкин. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам взаимодействия с административными органами ГО и ЧС назначили Алексея Потешкина. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили власти донской столицы.

Напомним, ранее специалист был начальником городского управления по делам ГО и ЧС.

Известно, что с 1997 по март 2022 года Алексей Потешкин проходил службу в органах внутренних дел России, в том числе на руководящих должностях. В 1996 году окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию по специальности «Экономика и управление в АПК».

Добавим, после кадровой перестановки исполнять обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС города будет Александр Наумов, который до этого занимал пост заместителя руководителя ведомства.

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