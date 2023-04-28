Власти Ростова подтвердили отставку Алексея Пикалова с поста замглавы по ЖКХ

Алексей Пикалов работал в должности заместителя сити-менеджера с февраля 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону Алексей Пикалов покинул пост заместителя главы администрации города по ЖКХ. Эту информацию сегодня, 28 апреля, официально подтвердили власти донской столицы.

- Алексей Логвиненко принял отставку заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству. Исполняющим обязанности назначен директор департамента ЖКХ Алексей Пономарев, - говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Пикалов проработал в должности заместителя сити-менеджера с февраля 2020 года. До этого специалист был судьей, а также возглавлял департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЮФО.

Добавим, также стало известно, что заместителем главы администрации по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС стал Алексей Потешкин. На пост и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС города назначили замначальника управления Александра Наумова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9-балльные пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону из-за ливней

Сложности с проездом отмечаются на Малиновского, Всесоюзной, Зоологической и Доватора (подробности)