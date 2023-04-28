В Ростове состоялось торжественное закрытие конкурса «Учитель года Дона – 2023»

В сентябре текущего года он примет участие в федеральном этапе «Учитель года России». Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное закрытие конкурса «Учитель года Дона – 2023». Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Победителем регионального конкурса стал учитель истории и обществознания ростовской школы №21 Александр Игрунов. В сентябре текущего года он примет участие в федеральном этапе «Учитель года России».

- Дорогие педагоги! Пусть все намеченные профессиональные планы сбываются! Ведь учителя не просто передают детям знания, а помогают им развивать таланты, закладывают духовные и нравственные ценности, прививают любовь к Родине, – поделился Алексей Логвиненко.

Глава администрации города также пожелал, чтобы полученные награды стали еще одним стимулом для самосовершенствования.

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