В Ростове-на-Дону после штормового ливня за помощью обратились 15 человек

В Ростове сейчас откачивают воду с затопленных участков. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону 15 человек обратились за помощью после штормового ливня, который обрушился на город днем 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.

- На территории Ростова-на-Дону поступило 15 обращений граждан, связанных с частичным подтоплением территорий, - информирует экстренное ведомство.

Сейчас в городе продолжают ликвидацию последствий стихии. Воду откачивают 6 поисково-спасательных групп управления по делам ГО и ЧС, также задействовали бригады ресурсоснабжающих организаций.

Во время непогоды, «чтобы избежать аварийной обстановки», перекрывали движение по Малиновского.

В эти минуты дежурные диспетчеры ведут сбор и обобщение сведений об обстановке в Ростове-на-Дону. Всем напоминают: при любых происшествиях и в случае опасности нужно звонить по номеру «112».

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