Жителям Ростова рассказали, сколько еще будут идти дожди и когда закончится непогода

Зонты ростовчанам могут понадобиться утром в субботу, 29 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дождливая погода в Ростове-на-Дону сохранится примерно до 2-3 мая. Об этом можно судить по обновленным данным Гидрометцентра.

Осадки ожидаются как в дневные часы, там и по ночам. Наибольшую вероятность непогоды синоптики отмечали в пятницу, 28 апреля. Предположительно, зонты ростовчанам могут понадобиться и утром в субботу. Пасмурный день без дождей в Ростове прогнозируют 4 мая.

К слову, ранее климатолог Александр Иошпа уже предупреждал о «затоках холодного воздуха и штормовых ливнях». По словам эксперта, «1 мая в некоторых районах Дона дождливая погода еще сохранится, но осадки будут уже не такими обильными». Ростов-на-Дону они, скорее всего, обойдут стороной.

Тепло установится после 15-20 мая, однако дожди в этот период еще могут вернуться.

Добавим, сегодня, 28 апреля, в донской столице уже был ливень с грозой. Стихия прошла быстро, но после этого город сковали 9-балльные дорожные заторы.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сначала заливало Ростов и Батайск, теперь дожди отмечаются в районе Грушевской и в городе Зверево. В донской столице в ближайшее часы осадков больше не предвидится.

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