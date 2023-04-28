Десятки улиц Ростова-на-Дону затопило из-за сильного дождя 28 апреля

«Море» было на Малиновского и Нансена Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем, 28 апреля, улицы Ростова-на-Дону после штормового ливня с грозой превратились настоящие реки. Залитые дороги и почти утонувшие машины сняли на камеры очевидцы. Ролики из разных районов города один за одним появляются в социальных сетях.

Люди сообщают, что бурные потоки текли по Извилистой, Заводской, 40-летия Победы, Оганова. «Море» было на Малиновского и Нансена. Некоторые участки пути машины буквально «переплывали», иногда вода почти полностью скрывала колеса. Например, на Нансена подобным образом «утонула» «скорая помощь».

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная ситуация в Ростове-на-Дону составляет 8 баллов, немного ранее отметалось 9 баллов. Пробки сейчас на Всесоюзной, Красноармейской, Михаила Нагибина, Вавилова и Оганова. Вероятность осадков сохранится до 29 апреля, сообщили синоптики.

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