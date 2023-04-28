Губернатор Ростовской области посетил зону дислокации донских военнослужащих в ДНР

Военным передали дополнительное обмундирование, снаряжение и продукты. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Глава Ростовской области посетил зону дислокации донских военнослужащих в ДНР. Об этом Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале 28 апреля.

Губернатор донского региона отметил, что в поездке приняли участие представители еще четырех воинских частей. Отметим, что прибывшая делегация не только пообщалась с бойцами, но и привезла гуманитарную помощь. Так, участникам СВО передали дополнительное обмундирование, дизельные генераторы, снаряжение и продукты. Всю помощь доставили на трех грузовиках.

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