В Ростове хакер из спального района взломал восемь сайтов за восемь часов

Ростовчанина осудили за хакерские атаки на сайты российских компаний
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростове огласили приговор 35-летнему мужчине, который совершал хакерские атаки на сайты российских компаний, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона. За преступление в онлайне мужчина получил реальный срок.
«И ДНЕМ, И НОЧЬЮ СИДЕЛ ЗА КОМПЬЮТЕРАМИ»
Как рассказал собеседник издания, Илья (имя изменено – прим. ред.) с молодости был увлечен IT. После школы он поступил в вуз, связанный с компьютерными технологиями. Илья выбрал факультет информационной безопасности, однако не доучился. Тем не менее свою жизнь он связал с программированием. Как позже расскажет мать мужчины полиции, сын был просто помешан на работе.
- И днем, и ночью сидел за своими компьютерами. Ничего больше его не интересовало. Поэтому у него в 35 лет не было ни детей, ни жены. С родителями жил, - сказала мама.
Трудился программист из дома сразу на три компании, в том числе на одну из московских фирм. Зачем мужчина решил однажды взломать сайты, до сих пор не ясно.
ПОД АТАКУ ПОПАЛИ БАНКИ И НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ
Но факт остается фактом. В один из будних дней с помощью специальной программы он устроил DDoS-атаки на сайты серьезных российских компаний.
Так, за восемь часов, Илья обрушил восемь площадок.
От действий хакера, который жил в обычной пятиэтажной «хрущевке» на Коммунистическом в Совестном районе города, пострадали четыре банка, три нефтегазовых компании и телерадиокомпания.
ЧТО РЕШИЛ СУД
К слову, Илья был уверен, что никто никогда не узнает, кто причастен к атакам. Но он ошибся. Оперативники установили личность подозреваемого и нагрянули к нему домой с обыском.
- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», - сообщила «КП – Ростов-на-Дону» помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник.
Помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник рассказала о том, какое решение принял суд. Фото: предоставлено прокуратурой Советского района Ростова
Сам Илья до последнего отрицал вину.
- Зашел в «телеграм», увидел какое-то слово и нажал. После этого открылся странный сайт, а что было потом, я не помню, - говорил он следователям.
Суд Советского района города признал вину мужчины и приговорил его к условному сроку. Но сторона обвинения обжаловала это решение в апелляционном суде.
Суд вышестоящей инстанции приговорил ростовчанина к трем годам в колонии-поселении. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу государства.
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