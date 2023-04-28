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Общество28 апреля 2023 13:31

В Ростове хакер из спального района взломал восемь сайтов за восемь часов

Суд вынес мужчине приговор
Анна ШИЛЯЕВА
Ростовчанина осудили за хакерские атаки на сайты российских компаний

Ростовчанина осудили за хакерские атаки на сайты российских компаний

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове огласили приговор 35-летнему мужчине, который совершал хакерские атаки на сайты российских компаний, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона. За преступление в онлайне мужчина получил реальный срок.

«И ДНЕМ, И НОЧЬЮ СИДЕЛ ЗА КОМПЬЮТЕРАМИ»

Как рассказал собеседник издания, Илья (имя изменено – прим. ред.) с молодости был увлечен IT. После школы он поступил в вуз, связанный с компьютерными технологиями. Илья выбрал факультет информационной безопасности, однако не доучился. Тем не менее свою жизнь он связал с программированием. Как позже расскажет мать мужчины полиции, сын был просто помешан на работе.

- И днем, и ночью сидел за своими компьютерами. Ничего больше его не интересовало. Поэтому у него в 35 лет не было ни детей, ни жены. С родителями жил, - сказала мама.

Трудился программист из дома сразу на три компании, в том числе на одну из московских фирм. Зачем мужчина решил однажды взломать сайты, до сих пор не ясно.

ПОД АТАКУ ПОПАЛИ БАНКИ И НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ

Но факт остается фактом. В один из будних дней с помощью специальной программы он устроил DDoS-атаки на сайты серьезных российских компаний.

Так, за восемь часов, Илья обрушил восемь площадок.

От действий хакера, который жил в обычной пятиэтажной «хрущевке» на Коммунистическом в Совестном районе города, пострадали четыре банка, три нефтегазовых компании и телерадиокомпания.

ЧТО РЕШИЛ СУД

К слову, Илья был уверен, что никто никогда не узнает, кто причастен к атакам. Но он ошибся. Оперативники установили личность подозреваемого и нагрянули к нему домой с обыском.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», - сообщила «КП – Ростов-на-Дону» помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник.

Помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник рассказала о том, какое решение принял суд. Фото: предоставлено прокуратурой Советского района Ростова

Помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник рассказала о том, какое решение принял суд. Фото: предоставлено прокуратурой Советского района Ростова

Сам Илья до последнего отрицал вину.

- Зашел в «телеграм», увидел какое-то слово и нажал. После этого открылся странный сайт, а что было потом, я не помню, - говорил он следователям.

Суд Советского района города признал вину мужчины и приговорил его к условному сроку. Но сторона обвинения обжаловала это решение в апелляционном суде.

Суд вышестоящей инстанции приговорил ростовчанина к трем годам в колонии-поселении. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу государства.

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