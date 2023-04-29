В субботу в Ростове обещают тепло до +20, дожди и грозы

В субботу ростовчанам спрогнозировали ночные и утренние дожди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последняя суббота апреля обещает быть пасмурной. Синоптики Ростовского гидрометцентра обещали дожди, грозу и сильный ветер. При этом днем будет достаточно тепло.

Утром последней апрельской субботы, согласно прогнозу синоптиков, пройдет кратковременный дождь и гроза. Днем же обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть южного и юго-западного направления с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +18-20 градусов.

В ночь на воскресенье снова обещают дожди и грозу.

Напомним, днем в пятницу, 29 апреля, в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень. Часа ему хватило, чтобы на улицах начался потоп, а дороги сковали девятибалльные пробки. Вечером того же дня очевидцы обнаружили тело 80-летней женщины в ливневке в Октябрьском районе. Следственный комитет проводит проверку случившегося.

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