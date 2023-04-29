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НовостиОбщество29 апреля 2023 10:36

В мае в Ростовской области потеплеет до +31 градуса и пройдут дожди

О прогнозе погоды на последний месяц весны рассказали ростовские синоптики
Татьяна ТИХОНОВА
Настоящая майская жара придет в последний месяц весны по прогнозам синоптиков.

Настоящая майская жара придет в последний месяц весны по прогнозам синоптиков.

Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Ростовской области в мае потеплеет до +31 градуса и пройдут дожди. Такой прогноз на последний месяц весны дают ростовские синоптики.

- В отдельные дни ожидаются кратковременные дожди, во второй воловине месяца не исключены грозы, также возможен град, - рассказала «КП — Ростов-на-Дону» начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. - Температура в ночные часы составит +6-13, понижаясь в начале месяца по северу области до + 1 — 3 градусов тепла.

Днем по прогнозу синоптиков температура достигнет +17-22. В отдельные дни ожидается максимум - до +25 — 28. А к концу мая возможно повышение температуры до +31.

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